Yozgat’ta metruk binaya ait duvar çöktü.

Eski Üzümcü aralığında bulunan eski binaya ait duvar çöktü. Orada bulunan esnaflar kendilerini zor kurtardı.

Olay saat 15.37 sıralarında Eski Üzümcü aralığında meydana geldi.

Kahvehane işletmeciliği yapan Batuhan Güneş, “Eski Üzümcü aralığında bulunan eski binaya ait duvar çöktü. Bir ses duyduk buradan motosikletli bir vatandaş geçiyordu duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Duvarın çöktüğünü görünce kendimizi güvenli bir attık. Toz duman içerisindeydi az kalsın altında kalıyordum. Bu alanla hep çürük. Her an birinin canını tehlikeye atabilir. Binanın önünde burada bulunan esnaflarımız oturuyordu. Bir esnafımız dükkanından poşet almaya gitmişti o esnada duvar çöktü. O anda kalkıp gitmeselerdi üzerlerine çökebilirdi Allah esirgedi. Burası çok hareketli işlek bir cadde. Meşhur Parmak Çörek Fırınının bulunduğu bir yer. Yozgat halkının tamamı burayı kullanabiliyor diyebilirim. Bu binalar böyle oldukça herkesin canı tehlikede olabilir” ifadelerini kullandı.

“2 DAKİKA ARAYLA CANIMIZI KURTADIK”

Tekel işletmecisi Ramazan Çorum ise şunları söyledi: “Yıllardır burada esnaflık yapıyorum. Yozgat Merkez doğumluyum bu durum Yozgat’ın ayıbı. Gerekli yerlere buradan sesleniyorum. Belediye Başkanımıza, Anıtlar Kuruluna hepsine sesleniyoruz. Buraların gerekeni yapılmasını istiyoruz. İllaki birilerinin ölmesi mi lazım. Burada bulunan esnaflarımızla birlikte bu binanın önünde oturuyorduk devamlı da oturduğumuz yer işyerime poşet almaya gittiğimde iki dakika arayla canımızı zor kurtardık yıkım esnasında burada olsaydık şuanda hastanede olabilirdik. Bu cadde Yozgat’ın en işlek caddelerinden bir tanesi Yozgat’ın meşhur parmak çörekçisinin bulunduğu bu sokağı çocuk, aile, genç, yaşlı her insan geçebiliyor. Bu binaya benzer tam 10 tane iç içe binalar atıl durumda. Yetkilileri seslenerek ilgilenmelerini istiyoruz.”