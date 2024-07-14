Yeni güvenlik yönetmeliği ve sıfır kilometre araç kampanyalarının etkisiyle piyasa belirgin bir daralma yaşadı. Bu dönemde bireysel satıcıların oranı %68'e yükseldi.

Quick Finans ve SmartIQ tarafından yayımlanan "2. El Oto Raporu"na göre, sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı da 2023 Haziran ayına kıyasla %5,3 oranında azalarak 106 bin 238 adete geriledi. Ancak, 7 Temmuz'da yürürlüğe giren güvenlik donanımı yönetmeliğiyle birlikte talepte öne çekilen artış sayesinde satışlar %6 oranında yükseldi.

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde, ikinci el araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında artarak 577 bin 981 adede ulaştı. Beklentilerin aksine, toplam satışların yıl sonunda 1 milyon adedin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Sıfır kilometre araç kampanyaları ve araç bulunabilirliğindeki artış, ikinci el oto pazarını olumlu yönde etkiledi.

Ancak, Haziran ayında 15 yaş altı ve 350 bin kilometreye kadar olan araç satışlarındaki %3'lük düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre %13 geriledi. 2024 yılının ilk altı ayıyla 2023 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında ise %14'lük bir düşüş yaşandı. Bu durum, sektördeki zorlukları ortaya koyuyor.

Sıfır kilometre araç ile ikinci el oto fiyatları arasındaki makasın daralması, ikinci el araç satışlarını olumsuz etkiledi. Yerli üretim otomotiv markaları için güvenlik donanımı yönetmeliğine uyum tarihinin 31 Ağustos 2024'e uzatılması, ikinci el oto pazarındaki beklenen hareketliliğin Eylül ayı ve sonrasına ertelenmesine yol açtı.