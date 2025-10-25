Yozgat’ta eğitimde yenilikçi uygulamaların bir örneği olarak, Şehit Tevfik Fikret Erciyas Anaokulu’nda öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığını desteklemek amacıyla hazırlanan Düşler Odasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda minik öğrenciler, Düşler Odası’nda yer alan etkinlik alanlarını gezerek eğlenceli anlar yaşadı.

Açılışta öğrencilerle yakından ilgilenen İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, miniklerle sohbet etti, onlara hikâye kitabı okuyarak keyifli vakit geçirdi.

Altınkaynak, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, erken yaşta çocukların hayal kurma ve düşünme becerilerini geliştiren çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Altınkaynak, “Çocuklarımızın düş kurabileceği, üretkenliklerini ortaya koyabileceği bu tür ortamlar onların geleceğine yapılan en güzel yatırımlardır. Yaratıcılığı teşvik eden her proje, eğitimde kalitenin yükselmesine katkı sağlar” dedi.

Düşler Odası’nda öğrencilerin el becerilerini, problem çözme yetilerini ve hayal gücünü geliştirecek farklı temalarda etkinlik alanları bulunuyor. Odada ayrıca kitap okuma köşesi, masal zamanı alanı ve yaratıcı sanat atölyeleri yer alıyor.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların il genelinde yaygınlaştırılarak okul öncesi eğitimde nitelikli öğrenme ortamlarının artırılacağını belirtti.