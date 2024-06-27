M.Ö. 2 binli yıllarda Galatların başkenti olarak kabul edilen Tavium Antik Kenti'nin kalıntıları, Yozgat'ın merkezine bağlı Büyüknefes köyünde bulunuyor.

Köydeki cami, çeşme ve evlerde bu antik kente ait eserlerin kullanılması, dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor.

Frigler, Hititler, Romalılar ve Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tavium Antik Kenti'nin yeniden keşfedilerek ekoturizme kazandırılması, Büyüknefes köylüleri tarafından bekleniyor.

Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi eserler, açık hava müzesinde sergileniyor.

Köy sakinleri, yıllar önce tarla ve bahçelerinden çıkardıkları antik kent kalıntılarını yapı malzemesi olarak kullanmışlar; ancak daha sonra bu yapı malzemeleri büyük ölçüde toplanarak açık hava müzesine taşınmış.

Köydeki yaşlılardan Sümmani Akgül, "Burada avlularımızda, ev duvarlarında, çeşmelerde Galatların eserlerini görebilirsiniz. Bu yer adeta bir açık hava müzesi gibidir. Yapılacak yeni kazıları merakla bekliyoruz ve buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Diğer bir köy sakini Yaşar Türkmen ise, "Eskiden çıkan kalıntıları çeşme ve ev avlularında kullanırdık. Şimdi bu kalıntılar genellikle açık hava müzesinde sergileniyor. Eski evlerde kalanlar da zaten tarihi eser olarak korunuyor" şeklinde konuştu.