Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 3–4 Ekim “Dünya Yürüyüş Günü” dolayısıyla sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş etkinliği düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin katılımıyla Çeşka Kalesi güzergâhında gerçekleştirildi.

İç İçe Bir Gün Geçirildi

Katılımcılar, yürüyüş boyunca doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, hem öğrencilerin fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini deneyimlemelerine hem de toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

“Fiziksel Aktivite Sağlıklı Yaşamın Temelidir”

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinlikte yaptığı açıklamada “Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla 3–4 Ekim ‘Dünya Yürüyüş Günü’ olarak belirlenmiştir. Bizler de bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte Çeşka Kalesi’ne yürüyerek farkındalık oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün sonunda katılımcılar, sağlıklı yaşam ve hareketli bir hayatın önemine dikkat çeken etkinliklerle günü tamamladı. Etkinlikte, öğrencilerde düzenli fiziksel aktivite bilincini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amaçlandı.