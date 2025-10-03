Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi4

Otogar mevkisinde toplanan İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar, açtıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi2

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, düzenli yürüyüşün sağlıklı yaşam için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Bakan Memişoğlu: 662 bin vatandaşta kardiyovasküler risk belirlendiğini bildirdi
Bakan Memişoğlu: 662 bin vatandaşta kardiyovasküler risk belirlendiğini bildirdi
İçeriği Görüntüle

Parlak, yürüyüşün sağlığa olan katkılarına vurgu yaparak, "Halk sağlığına gönül verenler olarak her zaman, her fırsatta yürüyüş yapalım, yürüyelim, hareket edelim diyoruz. Bir Yozgatlı olarak da bizim klasik bir sloganımız var, 'Sağlığını önemsiyorsan bahane bulma, yürü' diyoruz" dedi.

Bu tür etkinliklerle sağlık yaşam için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Parlak, "Biz her fırsatta, her ortamda dikkati çekerek, bilgilendirerek, bilinçlendirerek insanlarda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu da bu tür faaliyetlerimizden bir tanesi. 10 bin adım diyoruz" ifadelerini kullandı

Yürüyüş, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA