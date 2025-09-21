Yozgat’ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Yozgat Belediyesi, gençlik liderleri, gönüllü gençler, gençlik kulüpleri ve gençlik dernekleri ile Kirazlı Gölet’i etrafında farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte, gölet etrafındaki çöpler toplanarak çevre bilincine dikkat çekildi.

Etkinlikte doğanın korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık oluşturulurken, gençler çevre temizliği konusunda hem bilinçlendirildi hem de aktif katılım göstererek örnek bir davranış sergiledi.

Yozgat Gençlik Merkezi İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğayı korumanın ve çevreyi temiz tutmanın, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun bir parçası olduğu vurgulandı.

Bu tür etkinliklerin hem çevresel duyarlılığı artırdığı hem de genç kuşaklarda doğaya karşı farkındalık oluşturduğu belirtildi.

Çevre temizliği sadece bugüne özel olmadığını vurgulayan Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, "Gençlerimizin bu duyarlılıkla hareket ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.