‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan, Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanserin dünya genelinde giderek artan küresel bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

Karaaslan, kanserin bireylerde maddi ve manevi kayıplara yol açtığını, toplumlarda ise önemli bir sosyoekonomik yük oluşturduğunu belirterek, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konulmaktadır. Türkiye’de kanser sıklığı, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelere göre daha düşük seviyededir” dedi.

Karaaslan, erkeklerde en sık görülen kanserlerin akciğer ve prostat olduğunu, tütün kullanımına bağlı kanserlerin önemini koruduğunu ifade etti. Kadınlarda ise her 4 kanserden birinin meme kanseri olduğuna işaret ederek, “Bir yıl içinde 17 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır” diye konuştu.

Çocukluk çağında en sık görülen kanser türünün lösemi olduğuna, 15-24 yaş grubunda ise erkeklerde testis, kadınlarda ise tiroid kanserinin ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Kanserin yüzde 90 oranında çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlerden kaynaklandığını aktaran Karaaslan, “Tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonlar en önemli risk faktörleri arasındadır. Dünyada her yıl 5 milyon kanser ölümü tütün kullanımı nedeniyle gerçekleşmektedir. Sağlıklı beslenme, tütün ürünlerinden uzak durma, fiziksel aktivitenin artırılması ve alkol kullanımının azaltılmasıyla kanser vakalarının üçte biri önlenebilir” ifadelerini kullandı.

Erken tanının tedavi başarısındaki rolüne vurgu yapan Karaaslan, “Kanserin erken evrede fark edilmesi hayat kurtarır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine yönelik toplum tabanlı tarama programları yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 208 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmet vermektedir. Yeni merkezler ulaşımı kolay Sağlıklı Yaşam Merkezleri şeklinde planlanmaktadır” dedi.

Karaaslan, vatandaşların vücutlarında olağan dışı değişiklikleri dikkate almaları ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, “Erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır” değerlendirmesinde bulundu.