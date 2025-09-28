Yozgat'ta Düğünde Silah Atan Şahsa Müdahale Edildi!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Musabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında düğünde silah atıldığı ihbarına müdahale etti. Yapılan açıklamada, ihbar üzerine köyde gerçekleştirilen denetimlerde kurusıkı tabanca ile bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “112 Acil Çağrı Merkezi hattına gelen ihbarda, köyde düğün sırasında silah atıldığı bildirilmiş olup, yapılan kontrollerde S.O. isimli şahıs elinde bulunan kurusıkı tabanca ile yakalanmıştır. Şahsa 11 bin 977 lira idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, jandarma ekiplerinin denetimlerinin halka güvenliği sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdüğünü vurgularken, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerde silah kullanımının hem hukuki hem de toplumsal açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların şüpheli durumları ve ihlalleri 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirmelerinin, güvenliğin korunmasına önemli katkı sağladığı hatırlatıldı.