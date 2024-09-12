Toplum Destekli Kolluk Faaliyet çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde yaşayan vatandaşlar, “Düğünlerde Silah Atmama” konusunda bilgilendirildi.

Ekiplerce faaliyet esnasında 47 vatandaşa konu ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce Toplum Destekli Kolluk Faaliyet çalışmaları kapsamında; 11 Eylül 2024 günü il merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza, ‘Düğünlerde Silah Atmama’ konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edilmiş olup vatandaşlarımıza uyarılarda bulunulmuştur. Faaliyet esnasında 47 vatandaşımıza konu ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.