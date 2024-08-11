Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortasız çalıştırma ile mücadelede kararlılığını göstererek, işverenlere yönelik ağır yaptırımları duyurdu. Kurum, bir çalışanın sadece 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, işverenlere en az 40 bin TL para cezası kesileceğini açıkladı.

Bu yaptırım, özellikle kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu ve yabancı çalışanların ağırlıklı bulunduğu sektörlere yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarının hızlandırılmasıyla destekleniyor.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMANIN AĞIR MALİYETİ

SGK, kayıt dışı istihdamın hem işletmeler hem de çalışanlar için ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Bir işçinin altı ay boyunca sigortasız çalıştırılmasının, ödenmesi gereken primlerin yaklaşık beş katı maliyet yaratabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, sigortasız çalışanın iş kazası geçirip çalışamaz hale gelmesi veya hayatını kaybetmesi durumunda, yapılacak tüm ödemelerin işverenden talep edileceği belirtildi. Bu durumun, işverenler için sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli olduğunun altı çizildi.

YABANCI İŞÇİLERE YÖNELİK CEZALAR

SGK, Türkiye'de çalışma izni olmadan çalıştırılan yabancı işçilerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan izin almadan çalıştırılan her yabancı işçi için işverenlere 56 bin TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Ayrıca, kayıt dışı olarak kendi hesabına çalışan yabancılar için de 45 bin TL ceza kesileceği bildirildi. SGK, işverenlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini ve yasal düzenlemelere titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı.

BANKA ÜZERİNDEN ÜCRET ÖDEMESİ ZORUNLULUĞU

SGK, beş ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde, işçilere yapılan ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasını zorunlu kıldı. Elden ödeme uygulamasının önüne geçilerek, işçi haklarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu yeni düzenlemeler, SGK'nın kayıt dışı istihdamla mücadelesinde ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşverenlerin, bu ağır yaptırımlarla karşılaşmamak adına yasal yükümlülüklerine uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.