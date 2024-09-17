Yozgat’ta yollarda güvenliği artırmak amacıyla yapılan drone destekli tonaj kontrolleri devam ediyor.

Jandarma ve Emniyet ekipleri, trafik kurallarına uyan tüm sürücülere teşekkür ederek, güvenli bir sürüş için tüm vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada “Yolların güvenliği, hepimizin ortak sorumluluğudur. Güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım için kurallara uymayı ve yollarımızı birlikte korumayı unutmayalım” ifadelerine yer verildi.