Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone destekli genel trafik denetim ve kontrolü yapıldı.
Ekipler tarafından Topçu göleti mevkinde olası trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak maksadıyla drone destekli genel trafik denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.
Faaliyette sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hususunda bilgilendirme yapılarak 97 araç kontrolü yapılarak Geçme kuralı ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanım ihlali, hız sınırları kuralları broşürü dağıtımı yapıldı.
Muhabir: Alpaslan Demir