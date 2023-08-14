Hiç bir siyasi ayrım yapmadan dostluk maçları yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aydoğmuş, öncelikle 7-12 yaş arası dostluk turnuvasına ev sahipliği yapan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a teşekkür ediyorum dedi.

Akdağmadeni Gücüspor Kulüp Başkanı ve Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş yaptığı açıklamada, Akdağmadeni ilçemizde başlayan dostluk maçlarını Çandır ve Sarıkaya ilçelerimizde yaptık. 13 Ağustos Pazar günü ise Yozgat ilçeler arası dostluk maçları kapsamında Boğazlıyan ilçesinde bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Başkan Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücüspor Kulübü olarak Yozgat ilçeleri arası birlik beraberliği sağlamak için hiç bir siyasi ayrım gözetmeden dostluk maçları yapamaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Yozgat İlçeleri arasında dostluk müsabakaları yapacağımızı duyurmuştuk. Önce Akdağmadeni ilçemizde Yozgat Belediyespor ile başlayan maçlarımızı Çandır ve Sarıkaya ilçelerimize ev sahipliğinde devam ettik. 13 Ağustos Pazar günü de Boğazlıyan İlçemize misafir olduk ve Akdağmadeni Gücüspor Kulübü Antrenörü Hakan Altın ve Kulüp koordinatörü İsmet Yaşar’ın koordinasyonunda bir turnuva düzenledik. Turnuvaya Akdağmadeni Gücü Spor Sivas Spor Okulu, Boğazlıyan Şeker Spor, Çandır Spor, Sorgun Sivas Spor Okulu, Sarıkaya Belediye Spor ve Yerköy Spor katıldı. Başta bizleri sıcak bir ilgiyle karşılayan, turnuvanın ev sahipliğini ve açılışını yapan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar olmak üzere turnuvayı koordine eden kulübümüz antrenörü Hakan Altın, İsmet Yaşar ve turnuvaya katılım sağlayan Boğazlıyan Şeker Spor, Çandır Spor, Sorgun Sivas Spor Okulu, Sarıkaya Belediye Spor ve Yerköy Spor kulübü başkanlarına ve sporcularına teşekkür ediyor, gösterdikleri dostluk ve kardeşliklerinden dolayı kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Güzel bir turnuva oldu. İnşallah okullar açılana kadar diğer ilçelerde dostluk maçları yapmaya devam edeceğiz, bu sayede hem gençlerimizi sokaklardan koruyacağız hem de birlik beraberliği sağlayacağız. Bugüne kadar Yozgat 'ta sosyal faaliyetlere destek veren Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat’a, ilçe belediye başkanlarına, siyasi parti il ve ilçe başkanlarına ve ekonomimizin bel kemiği esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki faaliyetlerde daha fazla destek vereceklerini umut ediyorum dedi. Son olarak şunu söylemek istiyorum Yozgat 'ta, göreve başladığı günden bugüne kadar hiç bir ayrım yapmadan birlik ve beraberliği göz ardı etmeden hizmet eden Sayın Valimiz Ziya Polat’a Yozgat'ta verdiği hizmetlerinden dolayı buradan teşekkür etmek istiyorum. Yeni görevinde de başarılar diliyorum. Vali Ziya Polat’a yeni görev yeri Kars ilinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir