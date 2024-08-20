Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde denetimler başladı.

Yapılan denetimlerde ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunun kontrol edildiği bildirildi.

Güvenli ürünler, doğru fiyat etiketi, kaliteli kırtasiye malzemeleri, sağlıklı ve güvenli bir eğitim yılı için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Öğrencilerin güvenliği için yapılan denetimlerle ilgili Valilik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğümüz, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde denetimlere başladı. Öğrencilerimizin güvenliği için yapılan bu denetimlerde ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor. Güvenli ürünler, doğru fiyat etiketi, kaliteli kırtasiye malzemeleri, sağlıklı ve güvenli bir eğitim yılı için denetimlerimiz aralıksız devam edecek” denildi.