Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adil Yıldız, belediye meclis üyelerinden zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Yıldız yaptığı açıklamada, “Bizim maliyetlerimiz yükseldiği için zam istiyoruz. Aldığımız bazı sonuçlarda biz bu işi yapamayacak durumlara geldik. Zam aldığımız dönemde mazot 36 lira iken şuanda 47 lira oldu. Bu mazot ile de bitmiyor. Birçok arkadaşımız araçların sigortası ve kaskosunu yaptıramayacak hale geldi. Biz bu şartlarda çalışma şartımız kalmadı. Bu yüzden zam istiyoruz. Şuanda öğrenci 12 lira, Kartlı biniş 15 lira ve Kartsız biniş 20 lira olarak hizmet veriyoruz. Bizim talebimiz öğrenci 20 lira, kartlı biniş 25 lira ve kartsız biniş ise 30 lira olmasını istiyoruz. Ayrıca 65 yaş uygulamasının sınırlandırılması, 75 lira olan kent kart ücretlerinin 110 lira olarak yükseltilmesini istiyoruz” dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde alınan kararla öğrenci 18 lira, kartlı biniş 22 lira, kartsız binişler 30 lira olarak karar verildi.

Şehir Hastanesi ve Sarıhacılı TOKİ ve Çapanoğlu Mahallesinde bulunan TOKİ konutları bölgesine seferlerin saat 23.00 olarak belirlendi. Aktarmalı binişlerde ise 8 lira fark alınması olarak oy birliği ile kabul edildi.

MECLİSTEN KARAR ÇIKTI

Yozgat Fırıncı esnaflığı yapan Asım Gür, “Fırıncı esnafları ise pazartesi günleri fırınların kapatılması ile ilgili esnaf odaları bir karar aldı. Bu kararı belediye meclisi kararı ile desteklenmesini istiyoruz. Haftada bir gün sektörümüzde eleman yetiştiremiyoruz. Haftada bir gün çoluğumuzla vakit geçirmek istiyoruz. Yozgat’ta 17 fırın bulunuyor. Buna karşı bir iki fırın karşı çıkıyor. 1,5 aydır kapatıyoruz. İşçi ve işverenlerde memnun. Haftada bir gün bunun resmileştirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Belediye meclisinde tarafından alınan kararla fırınların pazartesi günleri kapatılması oy birliği ile kabul edildi.