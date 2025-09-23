Yenifakılı’da dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığına karşı bilgilendirme yapıldı.

Yenifakılı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olaylarına karşı alınabilecek tedbirlere yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Devriye sırasında vatandaşlara “Emeğini Çalmalarına Fırsat Verme” sloganı ile bilgilendirme yapılırken, konu ile ilgili broşürler de dağıtıldı.

Jandarma yetkilileri, benzer suçların önlenmesi için vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları jandarmaya bildirmeleri gerektiğini vurguladı.