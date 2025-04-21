Bu kapsamda, adli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 20 Nisan 2025 tarihinde Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri ile Asayiş Timleri tarafından yapılan saha çalışmaları sonucu, çeşitli adli suçlardan aranan şahısların izine ulaşıldı.

Operasyon kapsamında, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Yozgat Merkez ilçeye bağlı X Mahallesi’nde düzenlenen nokta operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Jandarma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.