Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında iki kişiyi gözaltına aldı.

“Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” ve “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan S.Y. isimli şahsın ikamet adresinin İstanbul olduğu Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi. İkamet adresinde Polis Merkezi Amirliği ile koordinasyon sağlanarak şahsın yakalanması gerçekleştirildi.

Aynı suçtan aranan E.A. isimli şahıs ise Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.