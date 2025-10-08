Etkinliğe 50’nin üzerinde doğasever katıldı. Açılış konuşmasını yapan TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, gönüllülük kavramına değinerek toplumsal dayanışma ve katkının önemini vurguladı. Karaduman ayrıca TEMA Vakfı’nın amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Yardımcısı Kevser Dişlitaş, il genelinde yürütülen projeler hakkında bilgi aktarırken, gönüllülük modellerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mezun TEMA Koordinatörü İlteriş Kutlu Önal ise geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetlerin doğa ve topluma sağladığı katkıları paylaştı. Bozok Genç TEMA Topluluğu Başkanı Sevgi Oruç da üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Film gösteriminin ardından düzenlenen kahoot yarışmasıyla katılımcılar hem doğa hakkında bilgi edindi hem de dayanışma ve paylaşım içinde keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, açık havada çay ikramıyla sona erdi.

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan İl Temsilcisi Karaduman, “TEMA Vakfı olarak Yozgat’ta doğa için yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni içeriklerimiz, farkındalık etkinliklerimiz ve gönüllülük faaliyetlerimizle her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyoruz. Amacımız; doğayla insan arasındaki bağı güçlendirmek ve doğayı koruyan, duyarlı bir nesil yetiştirmektir.” ifadelerini kullandı.

Karaduman, etkinliğin hazırlanma sürecine katkı sağlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışanlarına, gönüllülere ve ulaşım desteği veren Masal Tur ile Kadir Daştan’a teşekkür etti.