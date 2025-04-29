Kahramanmaraş merkezli 2023 depremlerinin ardından depremzedeler adına ihale düzenlenmiş gibi göstererek birçok firmadan para topladığı iddiasıyla yargılanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Kılıç’ın “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçunu 16 kez işlediği gerekçesiyle toplamda 70 yıl hapis ve 601 bin TL adli para cezasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Kılıç hakkında “resmî belgede sahtecilik” iddiasıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

NE İLE SUÇLANDI?

İddianameye göre, Mustafa Kılıç, görev yaptığı dönemde depremzedelere yardım amacıyla ihale yapılacağı izlenimi vererek onlarca firmadan “teminat bedeli” adı altında para talep etti. Toplanan bu paraların Kılıç’ın kişisel banka hesabına aktarıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda sanık hakkında 160 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Kılıç, suçlamaları reddetti. Görev süresi boyunca herhangi bir ihale yapılmadığını, doğrudan temin yöntemiyle işlemlerin yürütüldüğünü belirten Kılıç, “Kimseyi dolandırmadım. Hesap hareketlerim bilirkişi tarafından incelensin. Alacaklı kişilere paralarını ödeyeceğim. Uzun süredir tutukluyum ve bakıma muhtaç engelli bir kızım var” diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

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Aynı dosyada yargılanan ve kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın danışmanı olarak tanıttığı ileri sürülen Özgür Akgül’e 50 yıl 10 ay hapis ve 408 bin TL para cezası verildi. Tutuksuz yargılanan Paşa Yaşar ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

1976 yılında Yozgat’ta doğan Mustafa Kılıç, 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında kaymakamlık mesleğine adım atan Kılıç, Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Son olarak 2022-2023 yılları arasında Adana’nın Yüreğir ilçesinde kaymakamlık yaptı.

Kılıç, evli ve dört çocuk babasıdır. Çocuklarından birinin zihinsel engelli olduğu ve bakıma muhtaç olduğu bilgisi mahkemeye sunulan savunmasında yer aldı.