Saraykent’te Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu’nun doğalgaz dönüşümü yerinde incelendi.

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ozan Erol, Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu’nda devam eden doğalgaz dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Müdür Erol, okul yönetimi ve teknik ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde, doğal gaz altyapısının güvenli ve verimli şekilde yenilenmesi süreci gözden geçirildi.

Erol inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Okullarımızın enerji altyapısını güçlendirmek ve öğrencilerimizin daha güvenli, sıcak ve konforlu ortamlarda eğitim almasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Bu çalışmalar, eğitim kalitesini dolaylı olarak artıracak önemli adımlardan biridir” dedi.

Okul yönetimi yetkilileri de doğal gaz dönüşüm çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini, önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.