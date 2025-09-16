Yozgat Aydıncık’tan başlayıp Çorum’un Ortaköy İlçesi İncesu köyüne kadar devam eden Kazankaya Kanyonu ve İncesu Kanyonu, doğal güzellikleriyle cezbediyor.

Kanyon içinde 8 kilometrelik parkuru yürüyen ziyaretçiler, kale rotasında Roma dönemine ait gizemli bir sarnıçla karşılaşıyor. Çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan bu doğa harikası, “saklı cennet” olarak anılıyor.

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki Kazankaya Kanyonu’nun güneyinde Alan Dağları, batısında ise Malbelen Tepesi yer alır. Çevresinde meşe ve ardıç ağaçları bulunmaktadır. Kanyonun ortasından, Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçmektedir. Ayrıca kanyon, çok sayıda bitki ve kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

Aydıncık ilçesinde yer alan Yozgat’ın en önemli turizm değerlerinden Kazankaya Kanyonu’nda tanrıça Kibele kabartması bulunuyor.

Kanyonun duvarlarında, 2 bin yıl öncesine dayanan bir döneme ait olan Kibele kabartması yer alır. Bereket ve bolluğun sembolü olarak bilinen bu kabartma, niş içerisinde özenle yapılmış. 3.16 metrelik devasa boyutlarıyla dikkat çeken tanrıça Kibele kabartması, Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kayalıklar üzerinde yükselen kaleye doğru bakar.

Aydıncık ilçesinde bulunan bu büyülü kanyon, ziyaretçilerini tarihi ve doğal bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. Yozgat'ın turizm potansiyeline önemli katkı sağlayan Kazankaya Kanyonu, Kibele kabartmasıyla birlikte ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatmaya devam ediyor.