Saraykent’te Din Görevlileri ve Camiler Haftası kapsamında İlçe Müftüsü Nuri Tapan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mete Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Saraykent Kaymakamlığı’nda gerçekleşen ziyarete İlçe Müftüsü Nuri Tapan, İlçe Vaizi Fatih Yaşar ve Çelikpınar Camii İmam-Hatibi Galip Çay katıldı. Heyet, 1-7 Ekim Din Görevlileri ve Camiler Haftası dolayısıyla Kaymakam Mete Öztürk ile bir araya geldi.

Ziyarette Müftü Tapan, haftanın anlam ve önemine ithafen Kaymakam Öztürk’e hat sanatıyla yazılmış bir ayet-i kerime tablosu ile “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” isimli eseri takdim etti.

Din Hizmetleri ve Programları Tartışıldı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede ilçede yürütülen din hizmetleri ve hafta kapsamında düzenlenecek programlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Kaymakam Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gösterilen hassasiyet için teşekkür etti.