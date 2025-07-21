Sorgun’da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 7 bin 420 lira çıktı.

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine ilçe merkezinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yakalanan bir dilencinin yapılan üst aramasında, farklı banknotlar halinde 7 bin 420 lira nakit ele geçirildi.

Şahsın üzerinde bulunan paralara Kabahatler Kanunu çerçevesinde el koyulurken, dilenci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Babaarslan halkın duygularını istismar eden bu tür kişilere karşı denetimlerin artarak süreceğini belirterek, "Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını ve yardım yapmak istediklerinde resmi kurumlar aracılığıyla hareket etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.