Sorgun’da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 7 bin 420 lira çıktı.

Üzerinden 7 Bin Lira Çıktı2

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine ilçe merkezinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Üzerinden 7 Bin Lira Çıktı1

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Denetimlerde yakalanan bir dilencinin yapılan üst aramasında, farklı banknotlar halinde 7 bin 420 lira nakit ele geçirildi.

Şahsın üzerinde bulunan paralara Kabahatler Kanunu çerçevesinde el koyulurken, dilenci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Üzerinden 7 Bin Lira Çıktı

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Babaarslan halkın duygularını istismar eden bu tür kişilere karşı denetimlerin artarak süreceğini belirterek, "Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını ve yardım yapmak istediklerinde resmi kurumlar aracılığıyla hareket etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA