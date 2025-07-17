Yozgat merkeze bağlı, Çalatlı Yol Ayrımı mevkiinde dilencilik yaptığı tespit edilen 62 yaşındaki bir şahsa idari para cezası uygulandı. Yoldan geçen araçları durdurarak para toplayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak işlem yapıldı.

Olay, Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde meydana geldi. Ekipler, Çalatlı Yol Ayrımı’nda bir şahsın yoldan geçen araçları durdurarak para talep ettiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 62 yaşındaki şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Şahıs, jandarmaya verdiği ifadesinde dilencilik yaptığını kabul etti. Ayrıca araçlardan toplamda 83 lira topladığını beyan etti. Söz konusu paralar, şahsın rızasıyla jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

BİN 406 LİRA CEZA VERİLDİ

Şahıs hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi kapsamında idari işlem başlatıldı. Yapılan işlem sonucunda bin 406 lira tutarında para cezası kesildi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların ilgili kurumları bilgilendirmesini istedi.