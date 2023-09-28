Bir firma tarafından hayata geçirilen "Dilek Ağacı" uygulaması için tam 90 bin metre kurdele kullanıldı ve Türkiye genelinde dilek ağacına toplamda 512 bin dilek bağlandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve Antalya gibi büyük şehirlerde en fazla dilek "aşk" üzerine yoğunlaşırken, İzmir'de "para" dileği öne çıktı. Van, Hakkâri, Şırnak, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Manisa ise "barış" diledi.

EN FAZLA “AŞK” DİLENDİ

Dilek Ağacı'nın sonuçlarına göre, Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, en fazla "aşk" dileyen il oldu. Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve Antalya da aşk konusunda dileklerini ilettiler. İzmir ise "para" dileği ile öne çıktı. Van, Hakkâri, Şırnak, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Manisa ise "barış" diledi. Türkiye genelinde ise yüzde 29 oranla en fazla "aşk" dilendi. Yüzde 27 oranla "para" dileği ikinci sırada olurken yüzde 21 oranla "sağlık" dileği üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9,5 oranla "eğitim" dördüncü sırada yer alırken, yüzde 8,5 ile "iş" beşinci sırayı, son olarak da yüzde 5 ile "barış" dileği altıncı sırayı kapladı.

YOZGAT “AŞK” DEDİ

Yozgat'ta ise aşk dileklerinin ön planda olduğu görüldü. Ordu iş, Sivas aşk, Amasya ve Çorum ise Tokat'la birlikte "para" dileklerini tutan iller arasında yer aldı. Samsun ise "eğitim" dileği ile öne çıktı.

Ancak, sosyo-kültürel dileklerin daha az talep edildiği gözlendi. Samsun, Kars, Mardin, Malatya, Osmaniye, Aksaray, Muğla, Bolu ve Sakarya eğitim konusunda dilek tutarken Van, Hakkâri, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır ve Elazığ ise "barış" diledi. (Haber Merkezi)