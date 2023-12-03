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Sorgun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya gelen Sorgun Engelliler Umut Derneği, engelli rampası önüne ve kendileri için özel olarak ayrılan park yerlerini işgal eden araç sürücüleri üzerinde farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Dernek Başkanı Süleyman Özdemir öncülüğünde başlatılan çalışmada engelliler için ayrılan park yerlerini işgal eden sürücülerin araçları üzerine “Biz engelliler sizlere engel değiliz, sizler de bizlere engel olmayın” yazılı not asıldı. Yaklaşık 10 kişilik grup ilçede kendileri için ayrılan park alanlarını gezerek kural ihlali yapan sürücüleri hem uyardı hem de farkındalık oluşturmak için araçların üzerine uyarıcı not bırakıldı.

Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilerin sorunlarını dile getireceği gün olduğunu söyleyerek ilçede kendilerine ait park alanlarının normal sürücüler tarafından işgal edilmesinden yakındı. Özdemir açıklamasında, “Bizler bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsak, sokakta kaldırımlar erişebilir olmadığı için hareket edemiyorsak toplu taşıma araçları uygun olmadığı için kullanamıyorsak, engelli otoparkını kullanamıyor ve rampalarımızın önü kapanıyorsa bunlar bizim canımızı acıtıyor. Toplumda yaşayan her bireyin hayatın her alanına eşit ve özgür şekilde erişimini sağlamak insani vazifelerimizdir. Geçmişe dair umutlu olmamızın önünde bir engel olunmamalı, bizler kararlı bir şekilde durarak ne istediğimizi bilerek kimselerin ön yargısına kulak asmadan tüm zorluklara rağmen hayatın içerisinde daha çok yer alarak engelliliği ortadan kaldırmalıyız. Bu açıdan engelli araç park yerlerinin engelli olmayanlar tarafından işgal edilmesi, engellilerin erişebilirliğini ve ulaşılabilirliğini çok olumsuz yönde etkiliyor. Park yerlerinin normal insanların işgal etmesi bizim yaşam kalitemizi çok olumsuz bir şekilde etkiliyor.” dedi.