Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda düzenlenen eğitim programına 25 katılımcı katıldı. Eğitimde, dijital etik, çevrim içi esenlik, dijital haklar ve siber güvenlik konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Dijital Vatandaşlık Eğitimi Tamamlandı4

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, eğitimi ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. Altınkaynak, dijital çağda bilinçli bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, eğitimin başarılı geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Altınkaynak, açıklamasında, “Dijital vatandaşlık eğitimi, öğrencilerimiz ve eğitimcilerimiz için güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturuyor. Katılımcılarımızın edindiği bilgiler, dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı onları hazırlayacak ve toplumumuzda sorumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

