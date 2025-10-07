Yozgat’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalar, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması için aralıksız sürüyor.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, birçok köyde sosyal tesislerin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere gerekli malzemeler temin edilerek hizmetler devlet-millet iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Kale, Kızıltepe, Cihanpaşa, Gökçekışla ve Dağyenicesi köylerinde ihtiyaçlar tespit edilerek gerekli adımlar atıldı. Bu kapsamda, sosyal alanların daha kullanışlı hale getirilmesi ve köy halkının yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yürütülen projelerin devletin desteği ve vatandaşların katkısı ile hayata geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimizle milletimizin el ele verdiği bu iş birliği, kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlıyor” ifadelerine yer verildi.