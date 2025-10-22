Yozgat’ta narkotik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 20 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 4 şüpheliyi yakaladı.

Yerköy’de düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 adet sentetik ecza hap, 1,29 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu madde kullanma aparatı (pipe) ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Merkez’de gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 12,88 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Narkotik suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, halkımızın güvenliği için her türlü önlemi alıyoruz” açıklamasında bulundu.