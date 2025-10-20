Yozgat Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda yürütülecek olan İşgücü Uyum Programı (İUP) için başvurular bugün sona eriyor.

İşsiz vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmak, gelir desteği sağlamak ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan program kapsamında Yozgat genelinde 1.250 kişi istihdam edilecek.

Program, 10 Kasım 2025’te başlayacak ve 30 Haziran 2026’ya kadar devam edecek. Katılımcılar, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, bakım ve onarım gibi alanlarda görev yapacak.

Katılımcılara Günlük 1.083 Lira Ödeme

Programa katılan vatandaşlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından günlük net 1.083 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca, katılımcılar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınacak. Böylece, program süresince hem gelir elde edecek hem de sosyal güvence altında çalışacaklar.

Başvurular Bugün Sona Eriyor

İŞKUR tarafından yürütülen başvurular, 16 Ekim - 20 Ekim 2025 tarihleri arasında alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden çevrim içi başvuru yapabilir, ALO 170 hattını arayabilir ya da doğrudan il/ilçe İŞKUR müdürlüklerine şahsen müracaatta bulunabilirler.

Başvuru Şartları

Programa katılmak isteyen adayların:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

19 yaşını doldurmuş olması,

Emekli veya malul aylığı almaması,

Sigortalı bir işte çalışmıyor olması,

Son bir yıl içinde zorunlu sigorta kapsamında bir işte çalışmamış olması gerekiyor.

Daha önce Toplum Yararına Program (TYP) projelerinde görev almış kişiler de İUP için yeniden başvuruda bulunabilecek.

İstihdam ve Deneyim Fırsatı

Yetkililer, programın hem işsiz vatandaşlara geçici gelir sağlayacağını hem de uzun vadede mesleki deneyim kazandırarak istihdama katkı sunacağını belirtti.

Yozgat Valiliği, vatandaşların başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve son başvuru günü olan 20 Ekim 2025 tarihini kaçırmamaları konusunda uyarıda bulundu.