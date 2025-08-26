Öğrencilerin derslerine eksiksiz ve zamanında başlamaları amacıyla kitaplar okul sıralarına ulaştırılıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, kitap deposunu ziyaret ederek dağıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Altınkaynak, daha sonra Yozgat Lisesi’ni ziyaret ederek sınıflarda öğrencilerin kullanımına sunulan kitapları inceledi.

Altınkaynak, devletin her yıl ücretsiz olarak sağladığı ders kitaplarının eğitime erişimde fırsat eşitliği sağladığını vurgulayarak, “Öğrencilerimizin kitap ihtiyacı eksiksiz bir şekilde karşılanmaktadır. Dağıtım süreci planlandığı şekilde devam etmektedir. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

