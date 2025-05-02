Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen depremde evleri ağır hasar gören Kadışehri’ne bağlı Elmalıçiftliği, Yelten ve Ovacık köylerinde afet konutlarının yapımına başlandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ağır hasarlı konutların yerine inşa edilen yeni afet konutları, vatandaşların güvenli ve kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hızla yükseliyor.

Açıklamada, “Devletimizin tüm kurum ve imkânlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, destek veren tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

Valilik, inşa sürecinin yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini bildirdi.

Açıklamanın sonunda ise, “Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadesine yer verildi.