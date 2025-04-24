Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AKUB ekibi tarafından, Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi ve Spor Lisesi’nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre, öğrenciler deprem sonrası okul binalarından güvenli şekilde tahliye edildi. MEB AKUB ekibi, arama-kurtarma ve ilk yardım uygulamaları ile tatbikata katılanların afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda eğitim verdi.

Tatbikatın amacı, öğrenciler ve okul personelinin afet durumunda doğru ve hızlı hareket etmelerini sağlamak, aynı zamanda afet farkındalığını artırmaktı.