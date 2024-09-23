Yozgat’ta Denildi Gürcistan’da Çıktı!

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, testi şeklindeki evlerin Yozgat’ta bulunduğu iddiasıyla birçok platformda paylaşıldı. Ancak, teyit.org’dan alınan bilgilere göre bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Videodaki evler, Gürcistan’da bir otele ait.

GÜRCİSTAN’DAKİ OTEL ODALARI YANLIŞ BİLGİYE NEDEN OLDU

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda yer alan testi şeklindeki odalar, kullanıcılar tarafından Yozgat’ta olduğu şeklinde lanse edildi. Ancak yapılan tersine görsel arama sonucunda bu odaların Gürcistan’da, Telavi şehrinde bulunan Qvevrebi Oteli’ne ait olduğu ortaya çıktı. İlk olarak Rusya’dan Gürcistan’a düzenlenen turların tanıtıldığı bir sayfada paylaşılan bu odaların fotoğrafları, otelin geleneksel Gürcü şarap testisi "Qvevri" biçiminde tasarlandığını gösteriyor.

QVEVREBİ OTELİ’NİN EYLÜL 2023’TE AÇILIŞI YAPILDI

Eylül 2023’te hizmete açılan Qvevrebi Oteli, hem Qvevri şeklindeki odaları hem de standart otel odaları ile misafirlerine hizmet veriyor. Telavi şehrinde yer alan otel, özellikle ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor.

YANLIŞ İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Sonuç olarak, sosyal medyada yayılan ve Yozgat ile ilişkilendirilen testi şeklindeki evlerin aslında Gürcistan’da yer aldığı netleşti. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması ve bilgileri teyit etmeden paylaşmaması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.