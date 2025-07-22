PTT önünde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlarla bir araya gelen kurum yetkilileri, denetimli serbestlik uygulamaları, hükümlülerin topluma kazandırılması yönündeki çalışmalar ve gönüllülük faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurum yetkilileri yaptıkları açıklamada, denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılında uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, "Yaklaşık 20 yıldır tahliyesine belirli süre kalan hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve suçtan uzak tutulmasına yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Kurumumuzda psikologlar, öğretmenler görev yapmakta ve hükümlülerle bireysel görüşmeler, seminerler, bağımlılık üzerine farkındalık çalışmaları yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, denetimli serbestliğin yalnızca karakola imza atma zorunluluğundan ibaret olmadığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: "Denetimli serbestlik, toplum temelli iyileştirmeyi hedefleyen bir kurumdur. Hükümlülerimizin bir bölümü kamu yararına ücretsiz çalışmalara katılmakta, örneğin okulların boya ve tadilat işlemlerini yürütmektedir. Ayrıca gönüllülük faaliyetleri kapsamında psikoloji gibi farklı alanlardan gönüllülerimiz, suça sürüklenmiş çocuklara yönelik rehabilite edici etkinlikler düzenlemektedir."

Amaçlarının, denetimli serbestlik uygulamasının toplumda daha iyi tanıtılması ve oluşan yanlış algıların giderilmesi olduğunu aktaran yetkililer, "Topluma güven, bireye umut" anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.