Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, yüksek sesle müzik yayını ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 9 araca cezai işlem uygulandı.

Trafik Cezaları 2025 (3)

İl merkezinde yapılan denetimlerde, araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde kullanılan araç ve motosikletlerin tespitine yönelik kontroller gerçekleştirildi.

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Dev Denetim! (2)

Yapılan çalışmalarda: 255 şahıs sorgulandı, 60 araç sorgulandı, 3 araca yüksek sesle müzik yayınından, 1 araca abartı egzoz kullanımından, 1 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 araca ise diğer trafik kurallarını ihlalden olmak üzere toplam 9 araca cezai işlem uygulandı.

Dev Denetim! (2)

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehdit eden bu tür uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Muhabir: Alpaslan Demir