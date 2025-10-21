Yozgat Valiliği: Dikkat edelim!
Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehir merkezinde gerçekleştirilen trafik denetimlerini yerinde inceledi.

Yozgat'ta Denetimler Yerinde Incelendi! (3)

İl Müdürü Koç, Otogar Kavşağı, Dörtyol Kavşağı ve Saat Kulesi çevresinde yapılan denetimleri ziyaret ederek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat'ta Denetimler Yerinde Incelendi! (1)

Trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin kurallara uymalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde görev yapan personelle bir süre sohbet eden Koç, özverili çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

Yozgat'ta Denetimler Yerinde Incelendi! (5)

Koç, “Trafik güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda fedakârca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selma Şahin