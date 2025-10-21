Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehir merkezinde gerçekleştirilen trafik denetimlerini yerinde inceledi.

İl Müdürü Koç, Otogar Kavşağı, Dörtyol Kavşağı ve Saat Kulesi çevresinde yapılan denetimleri ziyaret ederek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve sürücülerin kurallara uymalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde görev yapan personelle bir süre sohbet eden Koç, özverili çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

Koç, “Trafik güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda fedakârca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.