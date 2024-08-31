Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri aşırı tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler Yozgat’ın çeşitli yerlerinde tonajlı araçlar denetimi yaparak sürücüleri uyarıyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dikkat aşırı tonajlı araçlara geçit yok. Yollar hepimizin ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz. Unutmayın. Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kaza riskini artırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler. Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” ifadelerine yer verildi.