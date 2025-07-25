Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde trafik güvenliğine yönelik yoğun denetim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Trafikte "sıfır can kaybı" hedefiyle çalışmaların sürdüğü vurgulanan açıklamada, sürücülere ve yayalara trafik kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Yollarda daha güvende olmanız için çalışıyoruz. Lütfen siz de trafik kurallarına uyun ki daha fazla can yanmasın” ifadelerine yer verildi.