Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 07 Eylül 2024 tarihlerinde Türkiye genelinde trafik güveninin sağlanmasına yönelik alkol denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 338 araç kontrol edilirken 15 sürücüye cezai işlem uygulandı, 8 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde sürücülere ayrıca bilgilendirme broşürü dağıttıklarını ifade eden ekipler, “Sorumluluk bölgemizde icra edilen faaliyet süresince toplamda 338 aracın kontrolü yapılmış olup; sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtımı yapılmıştır. Faaliyet sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 15 sürücüye cezai işlem uygulanmış ve 8 araç trafikten men edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirlerimiz ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.