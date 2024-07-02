Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından biçerdöver ve traktörlerin kontrolleri yapılmaya devam ediyor.

Sorgun 15. Trafik Jandarması ekiplerince Aydıncık il yolu Eymir Beldesi-Karabalı köyü bölgesinde 2 Temmuz 2024 günü biçerdöver ve traktörlerin kontrolleri gerçekleştirildi. Kontrolde sürücülerin G sınıfı sürücü belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce vatandaşlar, gece yola çıkmamaları, yangın tüplerini tamamlamaları ve tablaları takılı vaziyette seyir etmemeleri, reflektör takmaları konularında uyarıldı.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Sorgun 15. Trafik Jandarması tarafından 2 Temmuz 2024 günü Aydıncık il yolu Eymir Beldesi-Karabalı köyü bölgesinde ki arazileri biçecek olan biçerdöver ve traktörlerin kontrolleri yapılarak G sınıfı sürücü belgeleri kontrol edilmiş, gece yola çıkmamaları, yangın tüplerini tamamlamaları ve tablaları takılı vaziyette seyir etmemeleri, reflektör takmaları konularında uyarılarak bilgilendirme yapılmıştır” denildi.