Yozgat’ta, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarda faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe ve çay ocakları ile ilgili denetimler aralıksız devam ediyor.

Denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından yürütülüyor.

İl merkezinde faaliyet gösteren okullardaki gıda işletmelerinde yapılan kontrollerde, öğrencilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihleri, dolapların sıcaklık durumu, tost makinelerinin hijyeni, unlu mamullerin tazelik ve hijyen durumu ile kantine gelen gıda maddelerinin fatura ve irsaliye belgeleri inceleniyor. Ayrıca kantin çalışanlarının hijyen belgeleri ve kantinin Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi kayıt durumu da kontrol edildi.

Yemekhanelerde ise kayıt durumu, çalışanların hijyen belgeleri, haşere mücadelesi, havalandırmalar, hammaddelerin saklama koşulları ve son tüketim tarihleri ile çatal, kaşık, bıçak, tabak ve masa hijyenleri denetleniyor. Kafeterya, çay ocağı ve büfelerde de gerekli hijyen unsurları gözden geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, denetimlerin 3 Kasım 2025 tarihine kadar süreceğini belirterek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli gıdaya erişimi sağlanacak. Okullarda tüketilen gıdaların hijyenik olması önceliğimiz. Denetimlerde aksaklık görüldüğünde idari yaptırımlar uygulanacak, gerekirse hijyen yönünden kusurlu olan işletmelerin faaliyetlerine kısa sürede son verilecek” dedi.