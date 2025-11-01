Yozgat Valiliği, şehir genelinde abartı egzoz ve yüksek sesli müzik kullanımının halkın huzurunu olumsuz etkilediğini belirterek, bu tür ihlallere karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle gece saatlerinde yüksek sesli müzik ve abartı egzoz kullanımının vatandaşların rahatsız olmasına yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, emniyet birimlerinin denetimlerini artırarak sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik ilimiz genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilemektedir. Vatandaşlarımızın toplumsal yaşamı koruma adına duyarlı davranmalarını rica ediyoruz.”

Valilik, vatandaşların rahatsızlık veren durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

Açıklamada, “Huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte çalışmalıyız” denildi.