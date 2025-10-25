Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hanife Ece Erik, Birim Sorumlusu Uzm. Ayfer Vural ile tütün denetim ekiplerinin katıldığı toplantıda, saha çalışmalarının güçlendirilmesi, denetim süreçlerinin verimli yürütülmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerin etkinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, tütün denetimlerinin sahada daha etkin şekilde uygulanması, denetim ekiplerinin koordinasyonunun güçlendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının artırılması hedeflendi.