20 Ekim 2025 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde, il sınırları içerisindeki baraj ve göletlerde yaklaşık 500 adet sahipsiz kerevit kafesi (pinter) tespit edilerek el konuldu.

Ele geçirilen sahipsiz pinterler, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait depolarda muhafaza altına alındı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Şentürk, “İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yapılan denetimlerle hem ekolojik dengeyi korumayı hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda jandarma, emniyet, zabıta ve ilçe müdürlüklerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Yozgat genelindeki tüm baraj, göl ve göletlerde, hem ticari hem de amatör su ürünleri avcılığı faaliyetleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda denetlenmeye devam ediyor.

Yetkililer, yasadışı avcılıkla mücadele kapsamında vatandaşların duyarlı olmalarını, usulsüz avcılık faaliyetlerini ilgili birimlere bildirmelerini istedi.