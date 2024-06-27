Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı nüfus verilerini baz alarak bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklikler yaptı. Bu güncellemeler, Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararı ile resmileşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Yozgat’ta milletvekili sayısında değişiklik oldu mu?

Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken YSK’dan yapılan açıklama dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu’nca 2023 yılı nüfus verileri kapsamında Bayburt, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kütahya ve Tunceli’nin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. İşte milletvekili sayısı değişen iller ve yeni milletvekili sayıları…

MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER

YSK, 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımını yeniden belirledi. Yapılan düzenlemelerle bazı illerin vekil sayıları arttı, bazı illerde ise azalma oldu. İşte detaylar:

Bayburt: Milletvekili sayısı 1’den 2’ye çıktı.

Bursa: Milletvekili sayısı 20’den 21’e çıktı.

Eskişehir: Milletvekili sayısı 6’dan 7’ye çıktı.

Hatay: Milletvekili sayısı 11’den 10’a düştü.

İstanbul: Milletvekili sayısı 98’den 96’ya düştü.

Kütahya: Milletvekili sayısı 5’ten 4’e düştü.

Tunceli: Milletvekili sayısı 1’den 2’ye çıktı.

YOZGAT’TA DURUM SABİT

YSK'nın kararına göre, Yozgat’ın milletvekili sayısında herhangi bir değişiklik olmadı ve 4 olarak belirlendi.

YSK'nın bu kararı, siyasette erken seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde dikkat çekti. Nüfus verileri göz önünde bulundurularak yapılan bu değişiklikler, illerin temsiliyetini daha doğru bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor.