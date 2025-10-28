Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden projeler ve okullardaki çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

İl Müdürü Altınkaynak, toplantıda yaptığı açıklamada, eğitimde sürdürülebilir başarı için ekip çalışmasının önemine işaret ederek, tüm birimlerin koordineli ve uyumlu şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

“Başarı, bireysel çabaların ötesinde ekip ruhuyla mümkündür. Eğitim camiamızın her üyesiyle birlikte hareket ederek öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.”

Altınkaynak, ayrıca mevcut eğitim projelerinin değerlendirilmesi ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi konularında birimlerden gelen önerileri dinleyerek, çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik stratejiler üzerinde durdu.

Toplantıda, okulların fiziki koşulları, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları, eğitim materyalleri temini ile dijital eğitim uygulamalarının geliştirilmesi gibi konular da masaya yatırıldı. İl Müdürü Altınkaynak, proje ve faaliyetlerin başarılı olabilmesi için öğretmenlerin, idarecilerin ve öğrencilerin görüşlerinin önemine dikkat çekti.

Altınkaynak, toplantının sonunda, ekip ruhunu ve koordinasyonu güçlendirecek adımların atılacağını belirterek, “Eğitimde kaliteyi artırmak, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.