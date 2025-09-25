Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasındaki protokol ele alındı.

Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Murat Başar, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Levent Albayrak ve ilgili yöneticiler katıldı.

Toplantıda iş birliği protokolünün sağlık hizmetlerine sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, ilde sağlık alanında yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.